Vanuatu vatusundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile VUV → USD çevirin

1.000 vuv
8,23 usd

1.00000 VUV = 0.00823 USD

00:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.6948323.87611.169111.696591.25855104.4681.93311
1 SGD0.590031114.08760.6898131.001040.74258361.63951.14059
1 ZAR0.04188290.070984310.04896590.07105810.05271184.375430.0809642
1 EUR0.855351.4496720.422411.451181.076589.35681.65348

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vanuatu vatusundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / ABD Doları
1 VUV0.00823 USD
5 VUV0.04113 USD
10 VUV0.08225 USD
20 VUV0.16451 USD
50 VUV0.41127 USD
100 VUV0.82254 USD
250 VUV2.05634 USD
500 VUV4.11269 USD
1000 VUV8.22538 USD
2000 VUV16.45076 USD
5000 VUV41.12690 USD
10000 VUV82.25380 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Vanuatu Vatusu
1 USD121.57500 VUV
5 USD607.87500 VUV
10 USD1215.75000 VUV
20 USD2431.50000 VUV
50 USD6078.75000 VUV
100 USD12157.50000 VUV
250 USD30393.75000 VUV
500 USD60787.50000 VUV
1000 USD121575.00000 VUV
2000 USD243150.00000 VUV
5000 USD607875.00000 VUV
10000 USD1215750.00000 VUV