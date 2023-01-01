1 Vanuatu vatusundan ABD dolarına

Reel döviz kuru ile VUV → USD çevirin

1 vuv
0,01 usd

1.00000 VUV = 0.00820 USD

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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VUV → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 USD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.057187.77631.434061.645680.967118.4138
1GBP1.1535411.2194101.2531.654241.898341.1155821.241
1USD0.9460.820075183.0351.35661.556780.9148517.4192
1INR0.01139260.009876260.012043110.01633770.01874850.01101760.209781

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vanuatu vatusundan ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / ABD Doları
1 VUV0.00820 USD
5 VUV0.04098 USD
10 VUV0.08197 USD
20 VUV0.16393 USD
50 VUV0.40984 USD
100 VUV0.81967 USD
250 VUV2.04918 USD
500 VUV4.09836 USD
1000 VUV8.19672 USD
2000 VUV16.39344 USD
5000 VUV40.98360 USD
10000 VUV81.96720 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Vanuatu Vatusu
1 USD122.00000 VUV
5 USD610.00000 VUV
10 USD1220.00000 VUV
20 USD2440.00000 VUV
50 USD6100.00000 VUV
100 USD12200.00000 VUV
250 USD30500.00000 VUV
500 USD61000.00000 VUV
1000 USD122000.00000 VUV
2000 USD244000.00000 VUV
5000 USD610000.00000 VUV
10000 USD1220000.00000 VUV