Vanuatu vatusundan Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile VUV → CAD çevirin

1.000 vuv
11,09 cad

1.00000 VUV = 0.01109 CAD

01:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.6945223.87381.169111.69661.25865104.4721.93296
1 SGD0.590137114.08880.689961.001230.74277661.65271.14071
1 ZAR0.04188690.070978210.04897210.07106520.05272114.3760.0809659
1 EUR0.855351.4493620.419811.451141.0765589.35691.65331

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Vanuatu vatusundan Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Kanada Doları
1 VUV0.01109 CAD
5 VUV0.05544 CAD
10 VUV0.11087 CAD
20 VUV0.22175 CAD
50 VUV0.55437 CAD
100 VUV1.10874 CAD
250 VUV2.77185 CAD
500 VUV5.54370 CAD
1000 VUV11.08740 CAD
2000 VUV22.17480 CAD
5000 VUV55.43700 CAD
10000 VUV110.87400 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Vanuatu Vatusu
1 CAD90.19250 VUV
5 CAD450.96250 VUV
10 CAD901.92500 VUV
20 CAD1803.85000 VUV
50 CAD4509.62500 VUV
100 CAD9019.25000 VUV
250 CAD22548.12500 VUV
500 CAD45096.25000 VUV
1000 CAD90192.50000 VUV
2000 CAD180385.00000 VUV
5000 CAD450962.50000 VUV
10000 CAD901925.00000 VUV