Vanuatu vatusundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile VUV → SGD çevirin

1.000 vuv
11,08 sgd

1.00000 VUV = 0.01108 SGD

01:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.6945723.87621.169091.696581.25845104.4521.93325
1 SGD0.590122114.08990.6898961.001190.74263961.63941.14085
1 ZAR0.04188270.07097310.0489640.07105740.05270734.374730.0809698
1 EUR0.8553651.4494920.423211.451221.0764589.34591.65366

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Vanuatu vatusundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Singapur Doları
1 VUV0.01108 SGD
5 VUV0.05538 SGD
10 VUV0.11076 SGD
20 VUV0.22152 SGD
50 VUV0.55380 SGD
100 VUV1.10759 SGD
250 VUV2.76897 SGD
500 VUV5.53795 SGD
1000 VUV11.07590 SGD
2000 VUV22.15180 SGD
5000 VUV55.37950 SGD
10000 VUV110.75900 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Vanuatu Vatusu
1 SGD90.28630 VUV
5 SGD451.43150 VUV
10 SGD902.86300 VUV
20 SGD1805.72600 VUV
50 SGD4514.31500 VUV
100 SGD9028.63000 VUV
250 SGD22571.57500 VUV
500 SGD45143.15000 VUV
1000 SGD90286.30000 VUV
2000 SGD180572.60000 VUV
5000 SGD451431.50000 VUV
10000 SGD902863.00000 VUV