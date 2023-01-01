5 Vanuatu vatusundan Singapur dolarına
Reel döviz kuru ile VUV → SGD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vanuatu vatusundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Singapur Doları / Vanuatu Vatusu
|1 SGD
|89.34780 VUV
|5 SGD
|446.73900 VUV
|10 SGD
|893.47800 VUV
|20 SGD
|1786.95600 VUV
|50 SGD
|4467.39000 VUV
|100 SGD
|8934.78000 VUV
|250 SGD
|22336.95000 VUV
|500 SGD
|44673.90000 VUV
|1000 SGD
|89347.80000 VUV
|2000 SGD
|178695.60000 VUV
|5000 SGD
|446739.00000 VUV
|10000 SGD
|893478.00000 VUV