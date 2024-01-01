VUV - SGD Döviz Kuru Tablosu

Singapur doları

Singapur doları

Singapur doları, Singapur'un resmi para birimidir. Diğer dolar para birimleriyle karışıklığı önlemek için S$ şeklinde kullanılsa da normalde simgesi $ şeklindedir. Para birimi kodu SGD şeklindedir. İtibari para birimidir ve uzun vadeli yatırımcılar için (Yeni Zelanda dolarının ardından) en iyi ikinci seçenek olarak kabul edilir. Singapur doları, popüler olarak Hindistan...



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