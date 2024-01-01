Brezilya realinden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile BRL → VUV çevirin

1.000 brl
23.790 vuv

1,000 BRL = 23,79 VUV

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Brezilya realinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

BRL → EUR

BRL → GBP

BRL → INR

BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Vanuatu Vatusu
1 BRL23,78960 VUV
5 BRL118,94800 VUV
10 BRL237,89600 VUV
20 BRL475,79200 VUV
50 BRL1.189,48000 VUV
100 BRL2.378,96000 VUV
250 BRL5.947,40000 VUV
500 BRL11.894,80000 VUV
1000 BRL23.789,60000 VUV
2000 BRL47.579,20000 VUV
5000 BRL118.948,00000 VUV
10000 BRL237.896,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Brezilya Reali
1 VUV0,04204 BRL
5 VUV0,21018 BRL
10 VUV0,42035 BRL
20 VUV0,84070 BRL
50 VUV2,10176 BRL
100 VUV4,20352 BRL
250 VUV10,50880 BRL
500 VUV21,01760 BRL
1000 VUV42,03520 BRL
2000 VUV84,07040 BRL
5000 VUV210,17600 BRL
10000 VUV420,35200 BRL