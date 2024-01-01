Yeni İsrail şekelinden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile ILS → VUV çevirin

1.000 ils
33.407 vuv

1.00000 ILS = 33.40740 VUV

06:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0733589.10511.453481.653220.9493818.336
1 GBP1.1713311.25725104.3721.702511.936471.1120421.4776
1 USD0.931650.795387183.01591.354151.540240.8844517.083
1 INR0.01122270.009581140.012045910.01631190.01855350.0106540.20578

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Yeni İsrail şekelinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Vanuatu Vatusu
1 ILS33.40740 VUV
5 ILS167.03700 VUV
10 ILS334.07400 VUV
20 ILS668.14800 VUV
50 ILS1670.37000 VUV
100 ILS3340.74000 VUV
250 ILS8351.85000 VUV
500 ILS16703.70000 VUV
1000 ILS33407.40000 VUV
2000 ILS66814.80000 VUV
5000 ILS167037.00000 VUV
10000 ILS334074.00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Yeni İsrail Şekeli
1 VUV0.02993 ILS
5 VUV0.14967 ILS
10 VUV0.29933 ILS
20 VUV0.59867 ILS
50 VUV1.49667 ILS
100 VUV2.99335 ILS
250 VUV7.48337 ILS
500 VUV14.96675 ILS
1000 VUV29.93350 ILS
2000 VUV59.86700 ILS
5000 VUV149.66750 ILS
10000 VUV299.33500 ILS