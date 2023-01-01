2000 Vanuatu vatusundan Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile VUV → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vanuatu vatusundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Vanuatu Vatusu
|1 ILS
|32.00710 VUV
|5 ILS
|160.03550 VUV
|10 ILS
|320.07100 VUV
|20 ILS
|640.14200 VUV
|50 ILS
|1600.35500 VUV
|100 ILS
|3200.71000 VUV
|250 ILS
|8001.77500 VUV
|500 ILS
|16003.55000 VUV
|1000 ILS
|32007.10000 VUV
|2000 ILS
|64014.20000 VUV
|5000 ILS
|160035.50000 VUV
|10000 ILS
|320071.00000 VUV