10 bin Vanuatu vatusundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile VUV → ILS çevirin

10000 vuv
312.43 ils

1.00000 VUV = 0.03124 ILS

17:2 UTC'deki reel piyasa kuru
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VUV → ILS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 ILS
Reel piyasa kuru

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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.0568587.75551.433141.642470.9671518.4095
1GBP1.1543311.21995101.2991.654311.895951.1164121.2506
1USD0.94620.819706183.0351.356051.554120.915117.4192
1INR0.01139530.009871810.012043110.01633110.01871650.01102070.209781

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Vanuatu vatusundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Yeni İsrail Şekeli
1 VUV0.03124 ILS
5 VUV0.15621 ILS
10 VUV0.31243 ILS
20 VUV0.62486 ILS
50 VUV1.56215 ILS
100 VUV3.12430 ILS
250 VUV7.81075 ILS
500 VUV15.62150 ILS
1000 VUV31.24300 ILS
2000 VUV62.48600 ILS
5000 VUV156.21500 ILS
10000 VUV312.43000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Vanuatu Vatusu
1 ILS32.00710 VUV
5 ILS160.03550 VUV
10 ILS320.07100 VUV
20 ILS640.14200 VUV
50 ILS1600.35500 VUV
100 ILS3200.71000 VUV
250 ILS8001.77500 VUV
500 ILS16003.55000 VUV
1000 ILS32007.10000 VUV
2000 ILS64014.20000 VUV
5000 ILS160035.50000 VUV
10000 ILS320071.00000 VUV