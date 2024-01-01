Чилийские песо в уругвайские песо

Сконвертируйте CLP в UYU по реальному обменному курсу

1 000 clp
42,77 uyu

$1,000 CLP = $U0,04277 UYU

Среднерыночный курс в 03:38
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1 CLP в UYUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04430,0443
Низкий0,04130,0399
В среднем0,04280,0422
Изменить1.27%6.16%
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Соотношение 1 CLP к UYU

За последние 30 дней максимальный курс CLP к UYU составил 0,0443, а минимальный — 0,0413. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0428. Изменение курса CLP к UYU в процентном соотношении составило 1.27.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к UYU составил 0,0443, а минимальный — 0,0399. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0422. Изменение курса CLP к UYU в процентном соотношении составило 6.16.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3450,9191,49317,9851,661
1 GBP1,29411,7731,7391,1881,93123,2642,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,121,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3751,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в уругвайские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Уругвайское песо
1 CLP0,04277 UYU
5 CLP0,21383 UYU
10 CLP0,42766 UYU
20 CLP0,85532 UYU
50 CLP2,13831 UYU
100 CLP4,27661 UYU
250 CLP10,69153 UYU
500 CLP21,38305 UYU
1000 CLP42,76610 UYU
2000 CLP85,53220 UYU
5000 CLP213,83050 UYU
10000 CLP427,66100 UYU
Обменные курсы Уругвайское песо / Чилийское песо
1 UYU23,38300 CLP
5 UYU116,91500 CLP
10 UYU233,83000 CLP
20 UYU467,66000 CLP
50 UYU1 169,15000 CLP
100 UYU2 338,30000 CLP
250 UYU5 845,75000 CLP
500 UYU11 691,50000 CLP
1000 UYU23 383,00000 CLP
2000 UYU46 766,00000 CLP
5000 UYU116 915,00000 CLP
10000 UYU233 830,00000 CLP