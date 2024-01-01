Чилийские песо в уругвайские песо
Сконвертируйте CLP в UYU по реальному обменному курсу
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|1 CLP в UYU
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0443
|0,0443
|Низкий
|0,0413
|0,0399
|В среднем
|0,0428
|0,0422
|Изменить
|1.27%
|6.16%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к UYU
За последние 30 дней максимальный курс CLP к UYU составил 0,0443, а минимальный — 0,0413. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0428. Изменение курса CLP к UYU в процентном соотношении составило 1.27.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к UYU составил 0,0443, а минимальный — 0,0399. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0422. Изменение курса CLP к UYU в процентном соотношении составило 6.16.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в уругвайские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Уругвайское песо / Чилийское песо
|1 UYU
|23,38300 CLP
|5 UYU
|116,91500 CLP
|10 UYU
|233,83000 CLP
|20 UYU
|467,66000 CLP
|50 UYU
|1 169,15000 CLP
|100 UYU
|2 338,30000 CLP
|250 UYU
|5 845,75000 CLP
|500 UYU
|11 691,50000 CLP
|1000 UYU
|23 383,00000 CLP
|2000 UYU
|46 766,00000 CLP
|5000 UYU
|116 915,00000 CLP
|10000 UYU
|233 830,00000 CLP