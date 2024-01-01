Şili pesosundan Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile CLP → UYU çevirin

1.000 clp
40,01 uyu

1,000 CLP = 0,04001 UYU

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,8031,3771,3620,941,54716,6451,684
1 GBP1,24511,7151,6951,171,92720,7242,097
1 CAD0,7260,58310,9880,6821,12312,0851,223
1 SGD0,7340,591,01210,691,13712,2261,237

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Şili pesosundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Uruguay Pesosu
1 CLP0,04001 UYU
5 CLP0,20004 UYU
10 CLP0,40008 UYU
20 CLP0,80017 UYU
50 CLP2,00042 UYU
100 CLP4,00083 UYU
250 CLP10,00208 UYU
500 CLP20,00415 UYU
1000 CLP40,00830 UYU
2000 CLP80,01660 UYU
5000 CLP200,04150 UYU
10000 CLP400,08300 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Şili Pesosu
1 UYU24,99480 CLP
5 UYU124,97400 CLP
10 UYU249,94800 CLP
20 UYU499,89600 CLP
50 UYU1.249,74000 CLP
100 UYU2.499,48000 CLP
250 UYU6.248,70000 CLP
500 UYU12.497,40000 CLP
1000 UYU24.994,80000 CLP
2000 UYU49.989,60000 CLP
5000 UYU124.974,00000 CLP
10000 UYU249.948,00000 CLP