بيزو تشيلي إلى بيزو أوروغواي

تحويل CLP إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
43.18 uyu

1.00000 CLP = 0.04318 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065288.54841.436951.661390.9641518.1995
1GBP1.155211.2306102.2981.660081.919361.1137921.0254
1USD0.93880.812612183.12841.3491.55970.9050517.0855
1INR0.01129330.009775380.012029610.01622790.01876250.01088740.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / البيزو االأوروجواي
1 CLP0.04318 UYU
5 CLP0.21591 UYU
10 CLP0.43182 UYU
20 CLP0.86364 UYU
50 CLP2.15911 UYU
100 CLP4.31822 UYU
250 CLP10.79555 UYU
500 CLP21.59110 UYU
1000 CLP43.18220 UYU
2000 CLP86.36440 UYU
5000 CLP215.91100 UYU
10000 CLP431.82200 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / Chilean Peso
1 UYU23.15770 CLP
5 UYU115.78850 CLP
10 UYU231.57700 CLP
20 UYU463.15400 CLP
50 UYU1157.88500 CLP
100 UYU2315.77000 CLP
250 UYU5789.42500 CLP
500 UYU11578.85000 CLP
1000 UYU23157.70000 CLP
2000 UYU46315.40000 CLP
5000 UYU115788.50000 CLP
10000 UYU231577.00000 CLP