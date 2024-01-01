Чилийские песо в лесотские лоти
Сконвертируйте CLP в LSL по реальному обменному курсу
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|1 CLP в LSL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0200
|0,0209
|Низкий
|0,0191
|0,0191
|В среднем
|0,0195
|0,0199
|Изменить
|0.86%
|-2.93%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к LSL
За последние 30 дней максимальный курс CLP к LSL составил 0,0200, а минимальный — 0,0191. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0195. Изменение курса CLP к LSL в процентном соотношении составило 0.86.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к LSL составил 0,0209, а минимальный — 0,0191. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0199. Изменение курса CLP к LSL в процентном соотношении составило -2.93.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в лесотские лоти
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Лесотский лоти / Чилийское песо
|1 LSL
|51,54740 CLP
|5 LSL
|257,73700 CLP
|10 LSL
|515,47400 CLP
|20 LSL
|1 030,94800 CLP
|50 LSL
|2 577,37000 CLP
|100 LSL
|5 154,74000 CLP
|250 LSL
|12 886,85000 CLP
|500 LSL
|25 773,70000 CLP
|1000 LSL
|51 547,40000 CLP
|2000 LSL
|103 094,80000 CLP
|5000 LSL
|257 737,00000 CLP
|10000 LSL
|515 474,00000 CLP