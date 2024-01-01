Чилийские песо в лесотские лоти

Сконвертируйте CLP в LSL по реальному обменному курсу

1 000 clp
19,40 lsl

$1,000 CLP = L0,01940 LSL

Среднерыночный курс в 04:53
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1 CLP в LSLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02000,0209
Низкий0,01910,0191
В среднем0,01950,0199
Изменить0.86%-2.93%
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Соотношение 1 CLP к LSL

За последние 30 дней максимальный курс CLP к LSL составил 0,0200, а минимальный — 0,0191. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0195. Изменение курса CLP к LSL в процентном соотношении составило 0.86.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к LSL составил 0,0209, а минимальный — 0,0191. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0199. Изменение курса CLP к LSL в процентном соотношении составило -2.93.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49317,9891,66
1 GBP1,29411,7741,741,1891,93123,2792,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1251,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,381,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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CLP в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Лесотский лоти
1 CLP0,01940 LSL
5 CLP0,09700 LSL
10 CLP0,19400 LSL
20 CLP0,38799 LSL
50 CLP0,96998 LSL
100 CLP1,93996 LSL
250 CLP4,84990 LSL
500 CLP9,69980 LSL
1000 CLP19,39960 LSL
2000 CLP38,79920 LSL
5000 CLP96,99800 LSL
10000 CLP193,99600 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Чилийское песо
1 LSL51,54740 CLP
5 LSL257,73700 CLP
10 LSL515,47400 CLP
20 LSL1 030,94800 CLP
50 LSL2 577,37000 CLP
100 LSL5 154,74000 CLP
250 LSL12 886,85000 CLP
500 LSL25 773,70000 CLP
1000 LSL51 547,40000 CLP
2000 LSL103 094,80000 CLP
5000 LSL257 737,00000 CLP
10000 LSL515 474,00000 CLP