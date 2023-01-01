بيزو تشيلي إلى لوتي ليسوتو

تحويل CLP إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢١٫٣٠ lsl

1.00000 CLP = 0.02130 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:47 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CLP إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LSL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065188.55511.437571.661490.965118.2092
1GBP1.1551311.2303102.291.660541.91921.1148221.0335
1USD0.93890.81281183.14251.34971.559940.906117.0962
1INR0.01129240.009776110.012027510.01623360.01876230.01089820.205625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Lesotho Loti
1 CLP0.02130 LSL
5 CLP0.10652 LSL
10 CLP0.21304 LSL
20 CLP0.42608 LSL
50 CLP1.06520 LSL
100 CLP2.13039 LSL
250 CLP5.32598 LSL
500 CLP10.65195 LSL
1000 CLP21.30390 LSL
2000 CLP42.60780 LSL
5000 CLP106.51950 LSL
10000 CLP213.03900 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Chilean Peso
1 LSL46.93980 CLP
5 LSL234.69900 CLP
10 LSL469.39800 CLP
20 LSL938.79600 CLP
50 LSL2346.99000 CLP
100 LSL4693.98000 CLP
250 LSL11734.95000 CLP
500 LSL23469.90000 CLP
1000 LSL46939.80000 CLP
2000 LSL93879.60000 CLP
5000 LSL234699.00000 CLP
10000 LSL469398.00000 CLP