ألف بيزو تشيلي إلى لوتي ليسوتو

تحويل CLP إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
22.29 lsl

1.00000 CLP = 0.02229 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 14:36 UTC
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CLP إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.07989.27271.467491.670670.9550518.5282
1GBP1.1697311.2621104.4221.716521.954171.1171521.6723
1USD0.92680.79233182.73651.360051.548350.885217.1716
1INR0.01120160.009576550.012086610.01643830.01871420.0106990.207546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Lesotho Loti
1 CLP0.02229 LSL
5 CLP0.11143 LSL
10 CLP0.22286 LSL
20 CLP0.44571 LSL
50 CLP1.11428 LSL
100 CLP2.22856 LSL
250 CLP5.57140 LSL
500 CLP11.14280 LSL
1000 CLP22.28560 LSL
2000 CLP44.57120 LSL
5000 CLP111.42800 LSL
10000 CLP222.85600 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Chilean Peso
1 LSL44.87200 CLP
5 LSL224.36000 CLP
10 LSL448.72000 CLP
20 LSL897.44000 CLP
50 LSL2243.60000 CLP
100 LSL4487.20000 CLP
250 LSL11218.00000 CLP
500 LSL22436.00000 CLP
1000 LSL44872.00000 CLP
2000 LSL89744.00000 CLP
5000 LSL224360.00000 CLP
10000 LSL448720.00000 CLP