1 тысяча чилийских песо в лесотские лоти

Сконвертируйте CLP в LSL по реальному обменному курсу

1000 clp
21.34 lsl

1.00000 CLP = 0.02134 LSL

Среднерыночный курс в 22:58 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса CLP к LSL

1 мин. назад 1 CLP → 0 LSL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85911.073189.00421.454321.67110.958918.4037
1GBP1.1640111.24905103.5981.692781.945111.1161721.4212
1USD0.93190.800608182.94121.355251.557270.893617.15
1INR0.01123540.009652720.012056710.01633990.01877560.01077390.206773

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for чилийских песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Чилийское песо / Лесотский лоти
1 CLP0.02134 LSL
5 CLP0.10671 LSL
10 CLP0.21341 LSL
20 CLP0.42683 LSL
50 CLP1.06706 LSL
100 CLP2.13413 LSL
250 CLP5.33533 LSL
500 CLP10.67065 LSL
1000 CLP21.34130 LSL
2000 CLP42.68260 LSL
5000 CLP106.70650 LSL
10000 CLP213.41300 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Чилийское песо
1 LSL46.85760 CLP
5 LSL234.28800 CLP
10 LSL468.57600 CLP
20 LSL937.15200 CLP
50 LSL2342.88000 CLP
100 LSL4685.76000 CLP
250 LSL11714.40000 CLP
500 LSL23428.80000 CLP
1000 LSL46857.60000 CLP
2000 LSL93715.20000 CLP
5000 LSL234288.00000 CLP
10000 LSL468576.00000 CLP