Чилийские песо в руандийские франки

Сконвертируйте CLP в RWF по реальному обменному курсу

1 000 clp
1 395 rwf

$1,000 CLP = R₣1,395 RWF

Среднерыночный курс в 04:32
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1 CLP в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,44961,4581
Низкий1,37211,3453
В среднем1,40631,4059
Изменить-0.60%3.19%
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Соотношение 1 CLP к RWF

За последние 30 дней максимальный курс CLP к RWF составил 1,4496, а минимальный — 1,3721. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,4063. Изменение курса CLP к RWF в процентном соотношении составило -0.60.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к RWF составил 1,4581, а минимальный — 1,3453. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,4059. Изменение курса CLP к RWF в процентном соотношении составило 3.19.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9191,49317,9911,66
1 GBP1,29411,7731,741,1881,93123,2782,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1261,211
1 SGD0,7440,5751,0210,6831,1113,3821,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Руандийский франк
1 CLP1,39492 RWF
5 CLP6,97460 RWF
10 CLP13,94920 RWF
20 CLP27,89840 RWF
50 CLP69,74600 RWF
100 CLP139,49200 RWF
250 CLP348,73000 RWF
500 CLP697,46000 RWF
1000 CLP1 394,92000 RWF
2000 CLP2 789,84000 RWF
5000 CLP6 974,60000 RWF
10000 CLP13 949,20000 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Чилийское песо
1 RWF0,71689 CLP
5 RWF3,58445 CLP
10 RWF7,16890 CLP
20 RWF14,33780 CLP
50 RWF35,84450 CLP
100 RWF71,68900 CLP
250 RWF179,22250 CLP
500 RWF358,44500 CLP
1000 RWF716,89000 CLP
2000 RWF1 433,78000 CLP
5000 RWF3 584,45000 CLP
10000 RWF7 168,90000 CLP