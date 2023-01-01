بيزو تشيلي إلى فرنك رواندي

تحويل CLP إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
1358 rwf

1.00000 CLP = 1.35810 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.0654588.56331.437661.661130.9641518.2039
1GBP1.1552711.2308102.3081.660781.918931.1138521.029
1USD0.93860.81248183.12291.349351.559090.9049517.0856
1INR0.01129140.009774440.012030410.01623320.01875640.01088690.205546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Rwandan Franc
1 CLP1.35810 RWF
5 CLP6.79050 RWF
10 CLP13.58100 RWF
20 CLP27.16200 RWF
50 CLP67.90500 RWF
100 CLP135.81000 RWF
250 CLP339.52500 RWF
500 CLP679.05000 RWF
1000 CLP1358.10000 RWF
2000 CLP2716.20000 RWF
5000 CLP6790.50000 RWF
10000 CLP13581.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Chilean Peso
1 RWF0.73632 CLP
5 RWF3.68161 CLP
10 RWF7.36321 CLP
20 RWF14.72642 CLP
50 RWF36.81605 CLP
100 RWF73.63210 CLP
250 RWF184.08025 CLP
500 RWF368.16050 CLP
1000 RWF736.32100 CLP
2000 RWF1472.64200 CLP
5000 RWF3681.60500 CLP
10000 RWF7363.21000 CLP