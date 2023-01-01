1 بيزو تشيلي إلى فرنك رواندي

تحويل CLP إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1 clp
1 rwf

1.00000 CLP = 1.39543 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:18 UTC
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CLP إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.078689.23741.466951.670180.954318.52
1GBP1.1711.262104.4111.716381.954171.1165321.669
1USD0.927150.792393182.73451.360051.548470.8847517.1704
1INR0.01120610.009577540.012086910.01643870.01871610.01069380.207536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Rwandan Franc
1 CLP1.39543 RWF
5 CLP6.97715 RWF
10 CLP13.95430 RWF
20 CLP27.90860 RWF
50 CLP69.77150 RWF
100 CLP139.54300 RWF
250 CLP348.85750 RWF
500 CLP697.71500 RWF
1000 CLP1395.43000 RWF
2000 CLP2790.86000 RWF
5000 CLP6977.15000 RWF
10000 CLP13954.30000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Chilean Peso
1 RWF0.71662 CLP
5 RWF3.58312 CLP
10 RWF7.16625 CLP
20 RWF14.33250 CLP
50 RWF35.83125 CLP
100 RWF71.66250 CLP
250 RWF179.15625 CLP
500 RWF358.31250 CLP
1000 RWF716.62500 CLP
2000 RWF1433.25000 CLP
5000 RWF3583.12500 CLP
10000 RWF7166.25000 CLP