История обменного курса чилийское песо–руандийские франки

Обменный курс чилийское песо/руандийские франки сейчас составляет 1,395, отражая изменение в размере -1.764% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.098% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/руандийские франки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 1,452, и минимумом, равным 1,392, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.209% уменьшение стоимости.