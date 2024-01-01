Чилийские песо в сейшельские рупии

Сконвертируйте CLP в SCR по реальному обменному курсу

1 000 clp
14,85 scr

$1,000 CLP = ₨0,01485 SCR

Среднерыночный курс в 05:00
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в SCRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01650,0165
Низкий0,01440,0140
В среднем0,01500,0149
Изменить0.10%3.18%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к SCR

За последние 30 дней максимальный курс CLP к SCR составил 0,0165, а минимальный — 0,0144. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0150. Изменение курса CLP к SCR в процентном соотношении составило 0.10.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к SCR составил 0,0165, а минимальный — 0,0140. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0149. Изменение курса CLP к SCR в процентном соотношении составило 3.18.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3450,9191,49317,9911,661
1 GBP1,29411,7731,7391,1881,93123,2742,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1251,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3811,235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Сейшельская рупия
1 CLP0,01485 SCR
5 CLP0,07426 SCR
10 CLP0,14851 SCR
20 CLP0,29703 SCR
50 CLP0,74257 SCR
100 CLP1,48513 SCR
250 CLP3,71283 SCR
500 CLP7,42565 SCR
1000 CLP14,85130 SCR
2000 CLP29,70260 SCR
5000 CLP74,25650 SCR
10000 CLP148,51300 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Чилийское песо
1 SCR67,33400 CLP
5 SCR336,67000 CLP
10 SCR673,34000 CLP
20 SCR1 346,68000 CLP
50 SCR3 366,70000 CLP
100 SCR6 733,40000 CLP
250 SCR16 833,50000 CLP
500 SCR33 667,00000 CLP
1000 SCR67 334,00000 CLP
2000 SCR134 668,00000 CLP
5000 SCR336 670,00000 CLP
10000 SCR673 340,00000 CLP