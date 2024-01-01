История обменного курса чилийское песо–сейшельские рупии

Обменный курс чилийское песо/сейшельские рупии сейчас составляет 0,015, отражая изменение в размере -1.986% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.208% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,017, и минимумом, равным 0,015, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -5.812% уменьшение стоимости.