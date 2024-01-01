Şili pesosundan Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile CLP → SCR çevirin

1.000 clp
13,85 scr

1,000 CLP = 0,01385 SCR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Şili pesosundan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Seyşeller Rupisi
1 CLP0,01385 SCR
5 CLP0,06923 SCR
10 CLP0,13846 SCR
20 CLP0,27692 SCR
50 CLP0,69231 SCR
100 CLP1,38462 SCR
250 CLP3,46155 SCR
500 CLP6,92310 SCR
1000 CLP13,84620 SCR
2000 CLP27,69240 SCR
5000 CLP69,23100 SCR
10000 CLP138,46200 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Şili Pesosu
1 SCR72,22190 CLP
5 SCR361,10950 CLP
10 SCR722,21900 CLP
20 SCR1.444,43800 CLP
50 SCR3.611,09500 CLP
100 SCR7.222,19000 CLP
250 SCR18.055,47500 CLP
500 SCR36.110,95000 CLP
1000 SCR72.221,90000 CLP
2000 SCR144.443,80000 CLP
5000 SCR361.109,50000 CLP
10000 SCR722.219,00000 CLP