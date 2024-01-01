250 Seyşeller rupisinden Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile SCR → CLP çevirin

250 scr
17.281 clp

1,000₨ SCR = 69,13$ CLP

13:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SCR → CLP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SCR → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek70,483870,4838
Düşük60,556260,5562
Ortalama67,025666,9752
Değişim2.17%0.44%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SCR → CLP istatistikleri

SCR → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 70,4838, en düşük 60,5562 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 67,0256 oldu. SCR → CLP kurundaki değişiklik 2.17 değerindeydi.

SCR → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 70,4838, en düşük 60,5562 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 66,9752 oldu. SCR → CLP kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08991,1781,5091,6670,94220,732
1 GBP1,17511,28107,1711,7731,961,10724,369
1 USD0,9190,781183,7531,3861,5320,86519,044
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Seyşeller rupisinden Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Şili Pesosu
1 SCR69,12570 CLP
5 SCR345,62850 CLP
10 SCR691,25700 CLP
20 SCR1.382,51400 CLP
50 SCR3.456,28500 CLP
100 SCR6.912,57000 CLP
250 SCR17.281,42500 CLP
500 SCR34.562,85000 CLP
1000 SCR69.125,70000 CLP
2000 SCR138.251,40000 CLP
5000 SCR345.628,50000 CLP
10000 SCR691.257,00000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Seyşeller Rupisi
1 CLP0,01447 SCR
5 CLP0,07233 SCR
10 CLP0,14466 SCR
20 CLP0,28933 SCR
50 CLP0,72332 SCR
100 CLP1,44664 SCR
250 CLP3,61660 SCR
500 CLP7,23320 SCR
1000 CLP14,46640 SCR
2000 CLP28,93280 SCR
5000 CLP72,33200 SCR
10000 CLP144,66400 SCR