Чилийские песо в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте CLP в SHP по реальному обменному курсу

1 000 clp
0,82 shp

$1,000 CLP = £0,0008203 SHP

Среднерыночный курс в 05:01
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 CLP в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00090,0009
Низкий0,00080,0008
В среднем0,00080,0009
Изменить-2.69%-2.95%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CLP к SHP

За последние 30 дней максимальный курс CLP к SHP составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0008. Изменение курса CLP к SHP в процентном соотношении составило -2.69.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к SHP составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0009. Изменение курса CLP к SHP в процентном соотношении составило -2.95.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3450,9191,49317,991,661
1 GBP1,29411,7731,7391,1881,93123,2712,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1241,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3791,235

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

CLP в USD

CLP в GBP

CLP в CAD

CLP в SGD

CLP в EUR

CLP в AUD

CLP в MXN

CLP в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Фунт Святой Елены
1 CLP0,00082 SHP
5 CLP0,00410 SHP
10 CLP0,00820 SHP
20 CLP0,01641 SHP
50 CLP0,04102 SHP
100 CLP0,08203 SHP
250 CLP0,20508 SHP
500 CLP0,41017 SHP
1000 CLP0,82033 SHP
2000 CLP1,64067 SHP
5000 CLP4,10167 SHP
10000 CLP8,20334 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Чилийское песо
1 SHP1 219,02000 CLP
5 SHP6 095,10000 CLP
10 SHP12 190,20000 CLP
20 SHP24 380,40000 CLP
50 SHP60 951,00000 CLP
100 SHP121 902,00000 CLP
250 SHP304 755,00000 CLP
500 SHP609 510,00000 CLP
1000 SHP1 219 020,00000 CLP
2000 SHP2 438 040,00000 CLP
5000 SHP6 095 100,00000 CLP
10000 SHP12 190 200,00000 CLP