Сингапурские доллары в фунты острова святой елены

Сконвертируйте SGD в SHP по реальному обменному курсу

1000 sgd
587.66 shp

1.00000 SGD = 0.58766 SHP

Среднерыночный курс в 7:12 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса SGD к SHP

1 мин. назад 1 SGD → 0 SHP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86211.073589.04091.45611.675250.957618.5071
1GBP1.1599611.2454103.2991.689261.943511.1107821.4707
1USD0.931550.802955182.94451.35641.560550.89217.24
1INR0.01123080.009680630.012056310.01635310.01881440.01075420.20785

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в фунты острова святой елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Фунт Святой Елены
1 SGD0.58766 SHP
5 SGD2.93830 SHP
10 SGD5.87659 SHP
20 SGD11.75318 SHP
50 SGD29.38295 SHP
100 SGD58.76590 SHP
250 SGD146.91475 SHP
500 SGD293.82950 SHP
1000 SGD587.65900 SHP
2000 SGD1175.31800 SHP
5000 SGD2938.29500 SHP
10000 SGD5876.59000 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Сингапурский доллар
1 SHP1.70167 SGD
5 SHP8.50835 SGD
10 SHP17.01670 SGD
20 SHP34.03340 SGD
50 SHP85.08350 SGD
100 SHP170.16700 SGD
250 SHP425.41750 SGD
500 SHP850.83500 SGD
1000 SHP1701.67000 SGD
2000 SHP3403.34000 SGD
5000 SHP8508.35000 SGD
10000 SHP17016.70000 SGD