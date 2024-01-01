Австралийские доллары в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте AUD в SHP по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = £0,5092 SHP

Среднерыночный курс в 19:50
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График изменения обменного курса AUD к SHP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SHP
1 AUD в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,51660,5218
Низкий0,50410,5041
В среднем0,51150,5132
Изменение-0.93%-1.14%
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Соотношение 1 AUD к SHP

За последние 30 дней максимальный курс AUD к SHP составил 0,5166, а минимальный — 0,5041. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5115. Изменение курса AUD к SHP в процентном соотношении составило -0.93.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к SHP составил 0,5218, а минимальный — 0,5041. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5132. Изменение курса AUD к SHP в процентном соотношении составило -1.14.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3940,9341,679152,7551,3921,328
1 GBP1,2911108,9441,2052,168197,1911,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39411,799163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Фунт Святой Елены
1 AUD0,50922 SHP
5 AUD2,54609 SHP
10 AUD5,09218 SHP
20 AUD10,18436 SHP
50 AUD25,46090 SHP
100 AUD50,92180 SHP
250 AUD127,30450 SHP
500 AUD254,60900 SHP
1000 AUD509,21800 SHP
2000 AUD1 018,43600 SHP
5000 AUD2 546,09000 SHP
10000 AUD5 092,18000 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Австралийский доллар
1 SHP1,96379 AUD
5 SHP9,81895 AUD
10 SHP19,63790 AUD
20 SHP39,27580 AUD
50 SHP98,18950 AUD
100 SHP196,37900 AUD
250 SHP490,94750 AUD
500 SHP981,89500 AUD
1000 SHP1 963,79000 AUD
2000 SHP3 927,58000 AUD
5000 SHP9 818,95000 AUD
10000 SHP19 637,90000 AUD