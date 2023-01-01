دولار أسترالي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل AUD إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥١٨٫٨٢ shp

1.00000 AUD = 0.51882 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:4 UTC
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AUD إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.43421.656470.9572518.2184
1GBP1.1582811.23235102.1931.661211.918651.1087621.102
1USD0.939850.811458182.9251.3481.55690.899717.1234
1INR0.01133430.009785440.012059110.01625570.01877490.01084960.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه سانت هيلانة
1 AUD0.51882 SHP
5 AUD2.59410 SHP
10 AUD5.18821 SHP
20 AUD10.37642 SHP
50 AUD25.94105 SHP
100 AUD51.88210 SHP
250 AUD129.70525 SHP
500 AUD259.41050 SHP
1000 AUD518.82100 SHP
2000 AUD1037.64200 SHP
5000 AUD2594.10500 SHP
10000 AUD5188.21000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / دولار أسترالي
1 SHP1.92745 AUD
5 SHP9.63725 AUD
10 SHP19.27450 AUD
20 SHP38.54900 AUD
50 SHP96.37250 AUD
100 SHP192.74500 AUD
250 SHP481.86250 AUD
500 SHP963.72500 AUD
1000 SHP1927.45000 AUD
2000 SHP3854.90000 AUD
5000 SHP9637.25000 AUD
10000 SHP19274.50000 AUD