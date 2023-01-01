كرونة نروجية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل NOK إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
75.61 shp

1.00000 NOK = 0.07561 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:17 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NOK إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436351.662950.964518.3586
1GBP1.15311.22875101.8381.656111.917381.1120721.1674
1USD0.938350.813835182.87951.34781.560430.90517.2268
1INR0.01132190.00981950.012065710.01626220.01882770.01091950.207854

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / جنيه سانت هيلانة
1 NOK0.07561 SHP
5 NOK0.37804 SHP
10 NOK0.75609 SHP
20 NOK1.51218 SHP
50 NOK3.78045 SHP
100 NOK7.56089 SHP
250 NOK18.90223 SHP
500 NOK37.80445 SHP
1000 NOK75.60890 SHP
2000 NOK151.21780 SHP
5000 NOK378.04450 SHP
10000 NOK756.08900 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / كروني نرويجي
1 SHP13.22590 NOK
5 SHP66.12950 NOK
10 SHP132.25900 NOK
20 SHP264.51800 NOK
50 SHP661.29500 NOK
100 SHP1322.59000 NOK
250 SHP3306.47500 NOK
500 SHP6612.95000 NOK
1000 SHP13225.90000 NOK
2000 SHP26451.80000 NOK
5000 SHP66129.50000 NOK
10000 SHP132259.00000 NOK