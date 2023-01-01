شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه سانت هيليني

تحويل ILS إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢١٣٫٧٦ shp

1.00000 ILS = 0.21376 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:4 UTC
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ILS إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065988.60721.438271.659890.962818.309
1GBP1.1531411.2291102.1741.658491.914041.1102421.1123
1USD0.93820.813603183.1291.349351.557270.903317.177
1INR0.01128580.009787240.012029510.0162320.01873320.01086620.206631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه سانت هيلانة
1 ILS0.21376 SHP
5 ILS1.06878 SHP
10 ILS2.13756 SHP
20 ILS4.27512 SHP
50 ILS10.68780 SHP
100 ILS21.37560 SHP
250 ILS53.43900 SHP
500 ILS106.87800 SHP
1000 ILS213.75600 SHP
2000 ILS427.51200 SHP
5000 ILS1068.78000 SHP
10000 ILS2137.56000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Israeli New Sheqel
1 SHP4.67823 ILS
5 SHP23.39115 ILS
10 SHP46.78230 ILS
20 SHP93.56460 ILS
50 SHP233.91150 ILS
100 SHP467.82300 ILS
250 SHP1169.55750 ILS
500 SHP2339.11500 ILS
1000 SHP4678.23000 ILS
2000 SHP9356.46000 ILS
5000 SHP23391.15000 ILS
10000 SHP46782.30000 ILS