فرنك سويسري إلى جنيه سانت هيليني

تحويل CHF إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٨٩٧٫٨٠ shp

1.00000 CHF = 0.89780 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:19 UTC
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CHF إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434941.657420.957218.2231
1GBP1.1581411.23215102.1761.661861.919541.1085821.105
1USD0.939950.811589182.9251.348751.557880.899717.1286
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626470.01878660.01084960.206555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه سانت هيلانة
1 CHF0.89780 SHP
5 CHF4.48902 SHP
10 CHF8.97804 SHP
20 CHF17.95608 SHP
50 CHF44.89020 SHP
100 CHF89.78040 SHP
250 CHF224.45100 SHP
500 CHF448.90200 SHP
1000 CHF897.80400 SHP
2000 CHF1795.60800 SHP
5000 CHF4489.02000 SHP
10000 CHF8978.04000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / الفرنك السويسري
1 SHP1.11383 CHF
5 SHP5.56915 CHF
10 SHP11.13830 CHF
20 SHP22.27660 CHF
50 SHP55.69150 CHF
100 SHP111.38300 CHF
250 SHP278.45750 CHF
500 SHP556.91500 CHF
1000 SHP1113.83000 CHF
2000 SHP2227.66000 CHF
5000 SHP5569.15000 CHF
10000 SHP11138.30000 CHF