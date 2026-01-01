دولار هونغ كونغ إلى جنيه سانت هيليني

حوّل HKD إلى SHP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
$1 HKD = 0.09422 SHP

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    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من HKD إلى SHP،

يستخدم مخططنا التفاعلي من HKD إلى SHP متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من HKD إلى SHP اليوم

HKDSHP
100 HKD9.42 SHP
200 HKD18.84 SHP
300 HKD28.27 SHP
500 HKD47.11 SHP
1000 HKD94.22 SHP
2000 HKD188.44 SHP
2500 HKD235.55 SHP
3000 HKD282.66 SHP
4000 HKD376.88 SHP
5000 HKD471.11 SHP
10000 HKD942.21 SHP
20000 HKD1,884.42 SHP
SHPHKD
1 SHP10.61 HKD
5 SHP53.07 HKD
10 SHP106.13 HKD
20 SHP212.27 HKD
50 SHP530.67 HKD
100 SHP1,061.33 HKD
250 SHP2,653.33 HKD
500 SHP5,306.65 HKD
1000 SHP10,613.30 HKD
2000 SHP21,226.60 HKD
5000 SHP53,066.50 HKD
10000 SHP106,133 HKD

الأسئلة الشائعة