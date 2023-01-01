يوان صيني إلى جنيه سانت هيليني

تحويل CNY إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
110.60 shp

1.00000 CNY = 0.11060 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:7 UTC
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CNY إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065888.59751.437551.662460.964518.2064
1GBP1.1555411.2316102.381.661181.921071.1145121.0387
1USD0.938250.811952183.12771.34881.559820.90517.0824
1INR0.0112870.009767530.012029710.01622560.01876410.01088690.205496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه سانت هيلانة
1 CNY0.11060 SHP
5 CNY0.55302 SHP
10 CNY1.10604 SHP
20 CNY2.21208 SHP
50 CNY5.53020 SHP
100 CNY11.06040 SHP
250 CNY27.65100 SHP
500 CNY55.30200 SHP
1000 CNY110.60400 SHP
2000 CNY221.20800 SHP
5000 CNY553.02000 SHP
10000 CNY1106.04000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Chinese Yuan RMB
1 SHP9.04130 CNY
5 SHP45.20650 CNY
10 SHP90.41300 CNY
20 SHP180.82600 CNY
50 SHP452.06500 CNY
100 SHP904.13000 CNY
250 SHP2260.32500 CNY
500 SHP4520.65000 CNY
1000 SHP9041.30000 CNY
2000 SHP18082.60000 CNY
5000 SHP45206.50000 CNY
10000 SHP90413.00000 CNY