روبية إندونيسية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل IDR إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
53.03 shp

1.00000 IDR = 0.00005 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:35 UTC
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IDR إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.6281.438891.661990.9634518.3109
1GBP1.1523411.2284102.131.658091.915191.1102221.1005
1USD0.93810.814067183.14071.34981.559090.903817.1772
1INR0.01128310.009791440.012027810.01623510.01875240.01087070.206604

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / جنيه سانت هيلانة
1 IDR0.00005 SHP
5 IDR0.00027 SHP
10 IDR0.00053 SHP
20 IDR0.00106 SHP
50 IDR0.00265 SHP
100 IDR0.00530 SHP
250 IDR0.01326 SHP
500 IDR0.02652 SHP
1000 IDR0.05303 SHP
2000 IDR0.10607 SHP
5000 IDR0.26517 SHP
10000 IDR0.53034 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / الروبية الإندونيسية
1 SHP18855.90000 IDR
5 SHP94279.50000 IDR
10 SHP188559.00000 IDR
20 SHP377118.00000 IDR
50 SHP942795.00000 IDR
100 SHP1885590.00000 IDR
250 SHP4713975.00000 IDR
500 SHP9427950.00000 IDR
1000 SHP18855900.00000 IDR
2000 SHP37711800.00000 IDR
5000 SHP94279500.00000 IDR
10000 SHP188559000.00000 IDR