يورو إلى جنيه سانت هيليني

تحويل EUR إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٨٥٩٫٢١ shp

1.00000 EUR = 0.85921 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:41 UTC
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EUR إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434031.655440.9575518.2147
1GBP1.1578111.23165102.1351.660451.916821.1086621.0907
1USD0.94010.811919182.9251.348151.55630.900217.1239
1INR0.01133690.0097910.012059110.01625750.01876760.01085560.206499

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / جنيه سانت هيلانة
1 EUR0.85921 SHP
5 EUR4.29604 SHP
10 EUR8.59208 SHP
20 EUR17.18416 SHP
50 EUR42.96040 SHP
100 EUR85.92080 SHP
250 EUR214.80200 SHP
500 EUR429.60400 SHP
1000 EUR859.20800 SHP
2000 EUR1718.41600 SHP
5000 EUR4296.04000 SHP
10000 EUR8592.08000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / اليورو
1 SHP1.16386 EUR
5 SHP5.81930 EUR
10 SHP11.63860 EUR
20 SHP23.27720 EUR
50 SHP58.19300 EUR
100 SHP116.38600 EUR
250 SHP290.96500 EUR
500 SHP581.93000 EUR
1000 SHP1163.86000 EUR
2000 SHP2327.72000 EUR
5000 SHP5819.30000 EUR
10000 SHP11638.60000 EUR