روبية هندية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل INR إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٩٧٫٤١ shp

1.00000 INR = 0.00974 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
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INR إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063288.16591.433621.655430.957318.2095
1GBP1.1579411.23115102.0931.660081.916931.108521.086
1USD0.940550.812249182.9251.34841.557030.900417.1271
1INR0.01134230.009794980.012059110.01626050.01877630.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / جنيه سانت هيلانة
1 INR0.00974 SHP
5 INR0.04870 SHP
10 INR0.09741 SHP
20 INR0.19482 SHP
50 INR0.48704 SHP
100 INR0.97408 SHP
250 INR2.43519 SHP
500 INR4.87039 SHP
1000 INR9.74078 SHP
2000 INR19.48156 SHP
5000 INR48.70390 SHP
10000 INR97.40780 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / الروبية الهندية
1 SHP102.66100 INR
5 SHP513.30500 INR
10 SHP1026.61000 INR
20 SHP2053.22000 INR
50 SHP5133.05000 INR
100 SHP10266.10000 INR
250 SHP25665.25000 INR
500 SHP51330.50000 INR
1000 SHP102661.00000 INR
2000 SHP205322.00000 INR
5000 SHP513305.00000 INR
10000 SHP1026610.00000 INR