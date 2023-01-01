دولار أمريكي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل USD إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
807.75 shp

1.00000 USD = 0.80775 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:58 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

USD إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.65580.957618.212
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917261.1088521.0878
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556780.9003517.123
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877340.01085740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه سانت هيلانة
1 USD0.80775 SHP
5 USD4.03877 SHP
10 USD8.07754 SHP
20 USD16.15508 SHP
50 USD40.38770 SHP
100 USD80.77540 SHP
250 USD201.93850 SHP
500 USD403.87700 SHP
1000 USD807.75400 SHP
2000 USD1615.50800 SHP
5000 USD4038.77000 SHP
10000 USD8077.54000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / دولار أمريكي
1 SHP1.23800 USD
5 SHP6.19000 USD
10 SHP12.38000 USD
20 SHP24.76000 USD
50 SHP61.90000 USD
100 SHP123.80000 USD
250 SHP309.50000 USD
500 SHP619.00000 USD
1000 SHP1238.00000 USD
2000 SHP2476.00000 USD
5000 SHP6190.00000 USD
10000 SHP12380.00000 USD