Yeni İsrail şekelinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile ILS → SHP çevirin

1.000 ils
218,36 shp

1.00000 ILS = 0.21836 SHP

06:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853691.073189.08041.453351.653210.94934518.3348
1 GBP1.1713911.25705104.351.702491.93661.1120521.4777
1 USD0.931850.795513183.01221.354351.540590.8846517.0858
1 INR0.01122580.009583090.012046410.01631510.01855870.01065690.205823

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Yeni İsrail şekelinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Saint Helena Poundu
1 ILS0.21836 SHP
5 ILS1.09181 SHP
10 ILS2.18362 SHP
20 ILS4.36724 SHP
50 ILS10.91810 SHP
100 ILS21.83620 SHP
250 ILS54.59050 SHP
500 ILS109.18100 SHP
1000 ILS218.36200 SHP
2000 ILS436.72400 SHP
5000 ILS1091.81000 SHP
10000 ILS2183.62000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 SHP4.57956 ILS
5 SHP22.89780 ILS
10 SHP45.79560 ILS
20 SHP91.59120 ILS
50 SHP228.97800 ILS
100 SHP457.95600 ILS
250 SHP1144.89000 ILS
500 SHP2289.78000 ILS
1000 SHP4579.56000 ILS
2000 SHP9159.12000 ILS
5000 SHP22897.80000 ILS
10000 SHP45795.60000 ILS