Romanya leyinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile RON → SHP çevirin

1.000 ron
171,77 shp

1.00000 RON = 0.17177 SHP

18:43 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0764589.35581.451431.651880.9473518.3521
1 GBP1.1696811.2591104.5181.697711.932171.108121.466
1 USD0.9290.794218183.00971.348351.534570.8800517.0487
1 INR0.01119120.009567770.012046810.01624330.01848660.01060180.205382

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Saint Helena Poundu
1 RON0.17177 SHP
5 RON0.85885 SHP
10 RON1.71770 SHP
20 RON3.43540 SHP
50 RON8.58850 SHP
100 RON17.17700 SHP
250 RON42.94250 SHP
500 RON85.88500 SHP
1000 RON171.77000 SHP
2000 RON343.54000 SHP
5000 RON858.85000 SHP
10000 RON1717.70000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Rumen Leyi
1 SHP5.82172 RON
5 SHP29.10860 RON
10 SHP58.21720 RON
20 SHP116.43440 RON
50 SHP291.08600 RON
100 SHP582.17200 RON
250 SHP1455.43000 RON
500 SHP2910.86000 RON
1000 SHP5821.72000 RON
2000 SHP11643.44000 RON
5000 SHP29108.60000 RON
10000 SHP58217.20000 RON