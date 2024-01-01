250 Romanya leyinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile RON → SHP çevirin

1,000L RON = 0,1679£ SHP

00:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → SHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SHP
1 RON → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16960,1712
Düşük0,16640,1664
Ortalama0,16770,1684
Değişim0.31%-1.91%
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1 RON → SHP istatistikleri

RON → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1696, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1677 oldu. RON → SHP kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

RON → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1712, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1684 oldu. RON → SHP kurundaki değişiklik -1.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - SHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,395
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4180,93689,395
1 CAD0,7130,67311,0970,5620,9550,6360,177
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,878

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Saint Helena Poundu
1 RON0,16793 SHP
5 RON0,83963 SHP
10 RON1,67926 SHP
20 RON3,35852 SHP
50 RON8,39630 SHP
100 RON16,79260 SHP
250 RON41,98150 SHP
500 RON83,96300 SHP
1000 RON167,92600 SHP
2000 RON335,85200 SHP
5000 RON839,63000 SHP
10000 RON1.679,26000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Rumen Leyi
1 SHP5,95500 RON
5 SHP29,77500 RON
10 SHP59,55000 RON
20 SHP119,10000 RON
50 SHP297,75000 RON
100 SHP595,50000 RON
250 SHP1.488,75000 RON
500 SHP2.977,50000 RON
1000 SHP5.955,00000 RON
2000 SHP11.910,00000 RON
5000 SHP29.775,00000 RON
10000 SHP59.550,00000 RON