bin Yeni İsrail şekelinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile ILS → SHP çevirin

1.000 ils
213,33 shp

1.00000 ILS = 0.21333 SHP

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → SHP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 SHP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Saint Helena Poundu
1 ILS0.21333 SHP
5 ILS1.06663 SHP
10 ILS2.13326 SHP
20 ILS4.26652 SHP
50 ILS10.66630 SHP
100 ILS21.33260 SHP
250 ILS53.33150 SHP
500 ILS106.66300 SHP
1000 ILS213.32600 SHP
2000 ILS426.65200 SHP
5000 ILS1066.63000 SHP
10000 ILS2133.26000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 SHP4.68767 ILS
5 SHP23.43835 ILS
10 SHP46.87670 ILS
20 SHP93.75340 ILS
50 SHP234.38350 ILS
100 SHP468.76700 ILS
250 SHP1171.91750 ILS
500 SHP2343.83500 ILS
1000 SHP4687.67000 ILS
2000 SHP9375.34000 ILS
5000 SHP23438.35000 ILS
10000 SHP46876.70000 ILS