Чешские кроны в фунты острова Святой Елены

Сконвертируйте CZK в SHP по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = £0,03283 SHP

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CZK к SHP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SHP
1 CZK в SHPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03330,0341
Низкий0,03280,0328
В среднем0,03300,0334
Изменение-0.62%-3.20%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CZK к SHP

За последние 30 дней максимальный курс CZK к SHP составил 0,0333, а минимальный — 0,0328. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0330. Изменение курса CZK к SHP в процентном соотношении составило -0.62.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к SHP составил 0,0341, а минимальный — 0,0328. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0334. Изменение курса CZK к SHP в процентном соотношении составило -3.20.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CZK к SHP

Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из чешских крон в фунты острова Святой Елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Фунт Святой Елены
1 CZK0,03283 SHP
5 CZK0,16414 SHP
10 CZK0,32828 SHP
20 CZK0,65656 SHP
50 CZK1,64140 SHP
100 CZK3,28279 SHP
250 CZK8,20698 SHP
500 CZK16,41395 SHP
1000 CZK32,82790 SHP
2000 CZK65,65580 SHP
5000 CZK164,13950 SHP
10000 CZK328,27900 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Чешская крона
1 SHP30,46190 CZK
5 SHP152,30950 CZK
10 SHP304,61900 CZK
20 SHP609,23800 CZK
50 SHP1 523,09500 CZK
100 SHP3 046,19000 CZK
250 SHP7 615,47500 CZK
500 SHP15 230,95000 CZK
1000 SHP30 461,90000 CZK
2000 SHP60 923,80000 CZK
5000 SHP152 309,50000 CZK
10000 SHP304 619,00000 CZK