بيزو تشيلي إلى فرنك سويسري

تحويل CLP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٢٧ xpf

1.00000 CLP = 0.12696 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:52 UTC
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CLP إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865651.065288.54841.436951.661390.9641518.1995
1GBP1.155211.2306102.2981.660081.919361.1137921.0254
1USD0.93880.812612183.12841.3491.55970.9050517.0855
1INR0.01129330.009775380.012029610.01622790.01876250.01088740.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / فرنك الـ CFP
1 CLP0.12696 XPF
5 CLP0.63480 XPF
10 CLP1.26960 XPF
20 CLP2.53920 XPF
50 CLP6.34800 XPF
100 CLP12.69600 XPF
250 CLP31.74000 XPF
500 CLP63.48000 XPF
1000 CLP126.96000 XPF
2000 CLP253.92000 XPF
5000 CLP634.80000 XPF
10000 CLP1269.60000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Chilean Peso
1 XPF7.87650 CLP
5 XPF39.38250 CLP
10 XPF78.76500 CLP
20 XPF157.53000 CLP
50 XPF393.82500 CLP
100 XPF787.65000 CLP
250 XPF1969.12500 CLP
500 XPF3938.25000 CLP
1000 XPF7876.50000 CLP
2000 XPF15753.00000 CLP
5000 XPF39382.50000 CLP
10000 XPF78765.00000 CLP