Şili pesosundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile CLP → XPF çevirin

1.000 clp
115 xpf

1,000 CLP = 0,1155 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Şili pesosundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / CFP Frangı
1 CLP0,11546 XPF
5 CLP0,57730 XPF
10 CLP1,15460 XPF
20 CLP2,30920 XPF
50 CLP5,77300 XPF
100 CLP11,54600 XPF
250 CLP28,86500 XPF
500 CLP57,73000 XPF
1000 CLP115,46000 XPF
2000 CLP230,92000 XPF
5000 CLP577,30000 XPF
10000 CLP1.154,60000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Şili Pesosu
1 XPF8,66104 CLP
5 XPF43,30520 CLP
10 XPF86,61040 CLP
20 XPF173,22080 CLP
50 XPF433,05200 CLP
100 XPF866,10400 CLP
250 XPF2.165,26000 CLP
500 XPF4.330,52000 CLP
1000 XPF8.661,04000 CLP
2000 XPF17.322,08000 CLP
5000 XPF43.305,20000 CLP
10000 XPF86.610,40000 CLP