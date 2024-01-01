1 İsviçre frangından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile XPF → CLP çevirin

1 xpf
9 clp

1,000₣ XPF = 8,656$ CLP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → CLP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,70118,7011
Düşük8,22908,0634
Ortalama8,50888,3932
Değişim2.35%2.48%
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1 XPF → CLP istatistikleri

XPF → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,7011, en düşük 8,2290 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,5088 oldu. XPF → CLP kurundaki değişiklik 2.35 değerindeydi.

XPF → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,7011, en düşük 8,0634 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,3932 oldu. XPF → CLP kurundaki değişiklik 2.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Şili Pesosu
1 XPF8,65635 CLP
5 XPF43,28175 CLP
10 XPF86,56350 CLP
20 XPF173,12700 CLP
50 XPF432,81750 CLP
100 XPF865,63500 CLP
250 XPF2.164,08750 CLP
500 XPF4.328,17500 CLP
1000 XPF8.656,35000 CLP
2000 XPF17.312,70000 CLP
5000 XPF43.281,75000 CLP
10000 XPF86.563,50000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / CFP Frangı
1 CLP0,11552 XPF
5 CLP0,57761 XPF
10 CLP1,15522 XPF
20 CLP2,31044 XPF
50 CLP5,77610 XPF
100 CLP11,55220 XPF
250 CLP28,88050 XPF
500 CLP57,76100 XPF
1000 CLP115,52200 XPF
2000 CLP231,04400 XPF
5000 CLP577,61000 XPF
10000 CLP1.155,22000 XPF