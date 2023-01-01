1 فرنك سويسري إلى بيزو تشيلي

تحويل XPF إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١ xpf
٨ clp

1.00000 XPF = 8.05435 CLP

Mid-market exchange rate at 02:04
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3521518.24730.9224583.2120.8064521.543921.37025
1 SGD0.739563113.4950.68219161.54050.5964221.141831.01339
1 ZAR0.05480260.074101410.05055134.560240.04419570.08461110.0750933
1 EUR1.08411.4658719.7819190.21010.87431.673771.48549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Chilean Peso
1 XPF8.05435 CLP
5 XPF40.27175 CLP
10 XPF80.54350 CLP
20 XPF161.08700 CLP
50 XPF402.71750 CLP
100 XPF805.43500 CLP
250 XPF2013.58750 CLP
500 XPF4027.17500 CLP
1000 XPF8054.35000 CLP
2000 XPF16108.70000 CLP
5000 XPF40271.75000 CLP
10000 XPF80543.50000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / فرنك الـ CFP
1 CLP0.12416 XPF
5 CLP0.62079 XPF
10 CLP1.24157 XPF
20 CLP2.48314 XPF
50 CLP6.20785 XPF
100 CLP12.41570 XPF
250 CLP31.03925 XPF
500 CLP62.07850 XPF
1000 CLP124.15700 XPF
2000 CLP248.31400 XPF
5000 CLP620.78500 XPF
10000 CLP1241.57000 XPF