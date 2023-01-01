بيزو تشيلي إلى دينار تونسي

تحويل CLP إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
3.534 tnd

1.00000 CLP = 0.00353 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 7:28 UTC
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CLP إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065288.54561.436951.661260.964118.1998
1GBP1.1554711.23085102.3151.660421.91961.1139921.0301
1USD0.93880.812447183.12581.3491.559580.905117.0858
1INR0.01129360.00977370.0120310.01622840.01876160.01088830.205541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Tunisian Dinar
1 CLP0.00353 TND
5 CLP0.01767 TND
10 CLP0.03534 TND
20 CLP0.07068 TND
50 CLP0.17669 TND
100 CLP0.35338 TND
250 CLP0.88344 TND
500 CLP1.76688 TND
1000 CLP3.53376 TND
2000 CLP7.06752 TND
5000 CLP17.66880 TND
10000 CLP35.33760 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Chilean Peso
1 TND282.98400 CLP
5 TND1414.92000 CLP
10 TND2829.84000 CLP
20 TND5659.68000 CLP
50 TND14149.20000 CLP
100 TND28298.40000 CLP
250 TND70746.00000 CLP
500 TND141492.00000 CLP
1000 TND282984.00000 CLP
2000 TND565968.00000 CLP
5000 TND1414920.00000 CLP
10000 TND2829840.00000 CLP