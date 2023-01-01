بيزو تشيلي إلى ليو روماني

تحويل CLP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٥٫٢٨ ron

1.00000 CLP = 0.00528 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 7:50 UTC
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CLP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0655588.56651.437641.661550.964718.2053
1GBP1.15511.2307102.2931.660461.919071.1142321.027
1USD0.93850.812546183.11811.34921.559330.905317.0854
1INR0.0112910.00977580.012031110.01623230.01876040.01089170.205556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Romanian Leu
1 CLP0.00528 RON
5 CLP0.02641 RON
10 CLP0.05282 RON
20 CLP0.10565 RON
50 CLP0.26412 RON
100 CLP0.52824 RON
250 CLP1.32061 RON
500 CLP2.64121 RON
1000 CLP5.28242 RON
2000 CLP10.56484 RON
5000 CLP26.41210 RON
10000 CLP52.82420 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Chilean Peso
1 RON189.30700 CLP
5 RON946.53500 CLP
10 RON1893.07000 CLP
20 RON3786.14000 CLP
50 RON9465.35000 CLP
100 RON18930.70000 CLP
250 RON47326.75000 CLP
500 RON94653.50000 CLP
1000 RON189307.00000 CLP
2000 RON378614.00000 CLP
5000 RON946535.00000 CLP
10000 RON1893070.00000 CLP