10 بيزو تشيلي إلى ليو روماني

تحويل CLP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
٠٫٠٥ ron

1.00000 CLP = 0.00536 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 15:14 UTC
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CLP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854751.078889.2541.467061.670490.954618.5302
1GBP1.1699311.2621104.4191.716331.954321.1168221.6787
1USD0.926950.79233182.73451.35991.548470.8847517.1767
1INR0.0112040.009576780.012086910.01643690.01871610.01069380.207612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / Romanian Leu
1 CLP0.00536 RON
5 CLP0.02679 RON
10 CLP0.05357 RON
20 CLP0.10714 RON
50 CLP0.26786 RON
100 CLP0.53572 RON
250 CLP1.33930 RON
500 CLP2.67861 RON
1000 CLP5.35721 RON
2000 CLP10.71442 RON
5000 CLP26.78605 RON
10000 CLP53.57210 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Chilean Peso
1 RON186.66400 CLP
5 RON933.32000 CLP
10 RON1866.64000 CLP
20 RON3733.28000 CLP
50 RON9333.20000 CLP
100 RON18666.40000 CLP
250 RON46666.00000 CLP
500 RON93332.00000 CLP
1000 RON186664.00000 CLP
2000 RON373328.00000 CLP
5000 RON933320.00000 CLP
10000 RON1866640.00000 CLP